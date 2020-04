Städtelauf Plauen-Hof: Vieles noch unsicher

Gerade in diesen Zeiten brauchen viele Menschen etwas, das sie miteinander verbindet. Auch der Städtelauf Plauen-Hof steht unter einem ähnlichen Motto. Grenzenloses Laufen verbindet. Dass die Umsetzung des 29. Laufs wackelt, liegt durch die Corona-Krise auf der Hand. Aktuell sei die Lage schwer einzuschätzen, sagt der Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland Michael Degenkolb. Deshalb haben sich die Verantwortlichen bis Mai eine Frist gesetzt. Wenn die Lage bis dahin weiterhin so angespannt bleibt, müsse der Lauf in diesem Jahr ausfallen. Der Kreissportbund Vogtland ist heuer für den Lauf verantwortlich. Bis zum vergangenen Jahr hat ihn der VSC Klingenthal organisiert. Der Städtelauf Plauen-Hof ist momentan für den 8. August geplant.