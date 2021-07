Städtelauf Hof-Plauen: Anmeldung startet

Sport-Events sind in Zeiten von Corona meistens ausgefallen, oder wir mussten allein oder in kleinen Gruppen laufen oder Radfahren. Jetzt können wir das wieder gemeinsam tun, zum Beispiel beim 30. Städtelauf Hof-Plauen. Der findet am 14. August statt. Anmelden könnt ihr euch ab heute auf der entsprechenden Internetseite. Aber auch am Tag des Lauf könnt ihr euch noch nachmelden. Online könnt ihr auch den Bustransfer oder ein Startgeschenk buchen. Die Veranstalter gehen wegen der niedrigen Inzidenzen davon aus, dass der Lauf stattfinden kann.

Hier könnt ihr euch anmelden!