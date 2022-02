Städtebauförderung: Stadt Plauen baut ab heute neue Dreifeldsporthalle

Für viele Städte, auch in unserer Region, ist die sogenannte Städtebauförderung eine gute Möglichkeit um Investitionen fördern zu lassen. Die Stadt Plauen ist sogar eine von sieben deutschen Modellstädten für die Weiterentwicklung der Städtebauförderung. Dadurch bekommt die Stadt 25 Millionen Euro vom Bund und 20 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen für die Stadtentwicklung. Die konkreten Maßnahmen in der Stadt stehen auch fest, eine davon wird ab heute umgesetzt.

Am Lessing-Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle entstehen. Heute beginnen die vorbereitenden Arbeiten. Unter anderem entfernen die Arbeiter Bäume und Büsche auf dem Gelände. Weitere geplante Baumaßnahmen in Plauen sind unter anderem eine neue Schwimmhalle für das Stadtbad, eine Sporthalle an der Kemmler-Oberschule und die Umgestaltung im Mammengebiet. Dort soll unter anderem ein Ortsteilzentrum entstehen.

Außerdem kann die Stadt bestimmte Sanierungsmaßnahmen fördern und Konzepte für Mobilität und Digitalisierung entwickeln und umsetzen.