Städtebauförderprogramm 2023: Machbarkeitsstudie für Hofer Bahnhofsviertel

In der Stadt Hof gibt es so einige Orte, die dringend etwas aufgehübscht werden müssten. Hilfe bei größeren Bauprojekten bekommt die Stadt zum Beispiel durch das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ von Bund und Ländern. In seiner jüngsten Sitzung hat der Hofer Stadtrat nun über die Bedarfsmitteilung für die Städtebauförderung 2023 gesprochen. Dazu gehört unter anderem eine Machbarkeitsstudie zum Hauptbahnhofsgebäude und dem Bahnhofsvorplatz in Hof:

… so Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der Stadtratssitzung.

Von der Machbarkeitsstudie verspricht sich der Stadtrat, dass sich ein neuer Eigentümer für das Bahnhofsgebäude findet, der dort auch wieder mehr investiert.