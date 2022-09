Stadtwerke Hof: Wieder Wasserrohrbruch am Lindenbühl

Bereits am Freitag hat es einen Wasserrohrbruch am Lindenbühl in Hof gegeben. Aktuell teilen die Stadtwerke Hof mit: Es gibt wieder einen Wasserohrbruch am Lindenbühl.

Seit 13.00 Uhr ist das Wasser abgestellt. Das Ganze soll etwa drei Stunden dauern. Zur Ursache konnten die Stadtwerke auf Anfrage bislang nichts sagen.