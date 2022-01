Stadtwerke Hof warnen vor Betrügern: Stromwechsel nicht am Telefon

Ob an der Tankstelle oder fürs Heizen zu Hause. Für vieles müssen wir momentan mehr Geld ausgeben. Das nutzen offenbar auch Betrüger aus. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, rufen gerade häufiger sogenannte Energieberater im Stadtgebiet an und behaupten, dass die Stadtwerke Hof ihre Preise erhöhen würden. Dabei versuchen sie auch an Infos über Verbrauchsstände und Zählernummern zu kommen. Die Stadtwerke warnen davor, am Telefon sensible Daten rauszugeben.

Wer den Stromanbieter wechseln will, sollte zunächst die Preise von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Von einem telefonischen Vertragsabschluss raten die Stadtwerke ab.