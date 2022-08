Neue Leitungen: Krötenhofer Weg ab heute einseitig gesperrt

Ab heute (01.08.) bis voraussichtlich Ende des Jahres müsst ihr mit Verkehrsbehinderungen am Krötenhofer Weg in Hof rechnen. Die Stadtwerke Hof erneuern dort neben den Strom-, Gas- und Wasserleitungen auch die Hausanschlüsse. Während der Arbeiten ist der Krötenhofer Weg in Richtung Südring einseitig gesperrt. Der Verkehr wird hier durch eine Ampel geregelt. Anwohner können in dieser Zeit auch weiterhin zu ihren Grundstücken gelangen, müssen aber in den einzelnen Bauabschnitten mit Behinderungen rechnen.