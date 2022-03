Stadtwerke Hof: Änderungen an Buslinien & Arbeiten im Sigmundsgraben

Die Hofer Stadtwerke passen den Fahrplan von zwei Buslinien an. Unter anderem wird die Verbindung zwischen Hochschule und Hauptbahnhof verbessert. Außerdem binden die Stadtwerke die Haltestelle Breslauer Straße mehr ein.

Die Stadtwerke führen außerdem ab heute Arbeiten im Sigmundsgraben durch. Dort finden Instandhaltungsmaßnahmen an einem Gebäude statt. Unter anderem werden die Hausanschlüsse von Strom, Gas und Wasser erneuert. Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten sollen bis Mittwoch dauern.

Info der Stadtwerke zur Änderung der Buslinien:

Seit Dezember 2021 bedienen die Linien 5, 6 und 7 die neue Streckenführung zwischen Hauptbahnhof und Hochschule. Nach Überprüfung des Fahrplanes und einiger Optimierungsvorschläge der Fahrgäste passt die HofBus GmbH ab Montag, 21.03.2022, die Linienführung wie folgt an:

Busse der Linie 5

Die Linie 5 fährt zur und von der Hochschule über die Haltestelle Wirthstraße. Montags bis freitags endet die letzte Fahrt, welche um 18.24 Uhr am Hauptbahnhof startet, an der Hochschule um 18.42 Uhr und nicht mehr am Sonnenplatz um 18.27 Uhr. Um morgens das hohe Fahrgastaufkommen vom Hauptbahnhof zur Hochschule zu entlasten, wird eine Verstärkerfahrt der Linie 5 um 07.24 Uhr vom Hauptbahnhof zur Hochschule eingesetzt.

Busse der Linie 7

Die Fahrt der Linie 7 montags bis freitags ab Alsenberger Straße, Abfahrt 05.22 Uhr, endet nicht am Sonnenplatz um 05.27 Uhr, sondern fährt bis Haltestelle Breslaustraße, Ankunft 05.37 Uhr. Montag bis Freitag entfällt die Pendelfahrt 05.30 bis 05.45 Uhr der Linie 7 zwischen Sonnenplatz und Alsenberger Straße. Als neue Strecke bedient die Linie 7, Abfahrt 05.37 Uhr ab Breslaustraße bis Sonnenplatz, Ankunft 05.43 Uhr. Die letzte Fahrt der Linie 7 montags bis freitags startet zehn Minuten früher ab der Hochschule, sodass Fahrgäste ihre Anschlüsse am Sonnenplatz zum Spätverkehr sowie am Hauptbahnhof zu den Zügen besser erreichen; hierbei wird die Breslaustraße nicht bedient.