Stadtumbaumanagement: Sprechstunde im Rathaus Naila

Wer ein Haus bauen oder sanieren will, der muss vieles beachten. Los geht es meist mit eventuellen Fördermöglichkeiten. Wer ist zuständig, und wo finde ich den Antrag? Vielleicht gibt es auch Ideen, um einen Leerstand wiederzubeleben. Mit all diesen Anliegen beschäftigt sich das Stadtumbaumanagement am Nachmittag (DO) in seiner Sprechstunde im Nailaer Rathaus. Die Beratung ist für die Interessierten kostenlos. Wer das Angebot nutzen will, sollte für den Nachmittag allerdings einen Termin vereinbaren.

Sprechstunde im Rathaus Naila: 14 bis 16 Uhr

Ansprechpartner: Dominik Biller, 0151/645152965 oder per Mail ssnplus@planwerk.de

Weitere Infos gibt’s auf www.ssn-plus.de