Stadtumbaumanagement: Sprechstunde im Nailaer Rathaus

Gerade in der aktuellen Zeit überlegen Hausbesitzer ihr Eigenheim energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Auf diese Weise lassen sich langfristig schließlich Energiekosten sparen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch heute an das Stadtumbaumanagement von Selbitz, Schwarzenbach am Wald und Naila wenden. Das veranstaltet zwischen 14 und 16 Uhr eine Sprechstunde im Nailaer Rathaus. Ihr könnt Fragen zu Fördermöglichkeiten oder zur Vermarktung leerstehender Immobilien stellen.

Die Kontaktdaten:

oder Rathaus der Stadt Naila 09282/6841