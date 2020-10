Stadtratssitzung Plauen: Änderungsverordnung zum Alkoholkonsumverbot

Dass in der Plauener Innenstadt niemand mehr Alkohol trinken darf, muss sich wieder ändern. Sogenannte Alkoholverbotszonen können Gemeinden für öffentliche Plätze festlegen, an denen nachweislich mehr Straftaten auf Alkohol zurückzuführen sind als anderswo. Die Stadträte sollen am Nachmittag die Verordnung zum Alkoholkonsumverbot in Plauen offiziell aufheben. Bisher haben sie mehrheitlich dagegen gestimmt – Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer musste deshalb Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss einlegen. Die Landesdirektion hatte im Juli festgestellt, dass das Alkoholverbot in Plauen rechtswidrig ist.

Das gleiche Problem gibt es in Auerbach. Auch hier hat der Stadtrat erneut gegen die Aufhebung gestimmt.