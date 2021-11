Stadtratssitzung in Wunsiedel: Landkreis nutzt ehemaliges Hotel als Büros

Der Landkreis Wunsiedel braucht Büroräume, die Stadt hat leerstehende Gebäude.

In der letzten Stadtratssitzung haben die Wunsiedler für einen Bauantrag des Landkreises gestimmt. Dieser will das ehemalige Hotel Wunsiedler Hof umbauen und für Büroräume nutzen. Bürgermeister Nicolas Lahovnik freute sich darüber in einer Stellungnahme auf den sozialen Kanälen der Stadt:

Außerdem hat sich die Stadt dazu entschieden, die Städtebauliche Förderung fortzuschreiben. So will die Stadt weiter Baumaßnahmen in der Innenstadt unterstützen können.