Stadtratssitzung in Selb: Outlet Center und Kino Thema

Seit dem vergangenen Jahr können die Selber wieder richtig shoppen gehen – die Munitor-Gruppe hat die Ofenhalle zum Outlet Center umgebaut. Damit ist das Projekt aber noch nicht beendet. Insgesamt 65 Shops sollen dort mal Platz finden. Center-Managerin Petra Dierck:

Dann will die Munitor-Gruppe die gesamte Selber Innenstadt zur Outlet-City umbauen. Den aktuellen Stand stellt sie am Abend im Stadtrat vor. Außerdem will die Stadt den neuen Namen und das künftige Erscheinungsbild des Kinos in Selb öffentlich machen. Das will sie ja zu einem Kulturzentrum umbauen.