Stadtratssitzung in Plauen: Zahlreiche Investitionswünsche der Fraktionen

Rund 330 Millionen Euro – so viel Geld will die Stadt Plauen in den nächsten beiden Jahren insgesamt ausgeben. Den Stadtratsfraktionen geht das aber nicht weit genug. In seiner Sitzung am Nachmittag (15:30 Uhr) will der Stadtrat deswegen über die zahlreichen Investitionswünsche diskutieren. Die SGI-Fraktion (SPD-Grüne-Initiative) fordert zum Beispiel einen Neubau für die Förderschule in Plauen bis 2027. Oberbürgermeister Steffen Zenner lehnt das aber ab. Zunächst stünde der Neubau der Schule Haselbrunn an – zwei Neubauten könne die Stadt nicht gleichzeitig stemmen, so Zenner. Bei weiteren Vorschlägen der Stadtratsfraktionen geht’s zum Beispiel um Investitionen in Familien-Hebammen, einen Begrüßungsgutschein für neugeborene Kinder sowie eine Toilettenanlage an der Parkeisenbahn.