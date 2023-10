Stadtratssitzung in Münchberg: Verschiedene Großprojekte sind Thema

In Münchberg soll sich in den nächsten Jahren einiges tun: Auf dem Schoedel-Areal soll zum Beispiel ein Hotel und mehr Wohnraum für Studenten entstehen und die Klinik wird aktuell auch noch erweitert. Um weitere Projekte geht es in der heutigen Stadtratssitzung in Münchberg. Zum einen möchten die Stadträte besprechen, wie es mit dem Bayerischen Hof weitergehen kann. Auch das Schützenhaus ist Thema. Das ist mittlerweile schon seit drei Jahren Baustelle. Bürgermeister Christian Zuber:

In seiner Sitzung um 17 Uhr möchte der Münchberger Stadtrat entscheiden, wer sich um die Inneneinrichtung der Gaststätte kümmern soll.