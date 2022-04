Stadtratssitzung in Helmbrechts: Ökokonto soll Naturausgleich bei Baumaßnahmen sichern

Naturschutz ist auch für Bauvorhaben immer wichtiger. Oft müssen sogenannte Ausgleichsflächen geschafft werden. Mit dem sogenannten Ökokonto, will die Stadt Helmbrechts solche Flächen schon schaffen, bevor Baumaßnahmen anstehen.

Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung behandelt. In einem ersten Schritt können sieben Flächen mit einer Größe von insgesamt über 10 Hektar diesem Ökokonto zugeführt werden. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

In der jüngsten Sitzung hat der Stadtrat außerdem das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben. Auch den Bebauungsplan für das „Zentrum Alte Weberei“ hat der Stadtrat angepasst. In dem fast zehn Jahre alten Plan ist unter anderem eine Freifläche zum Beispiel für Events ausgewiesen worden. Ein mittlerweile abgerissenes Wohnhaus haben die Räte aus dem Plan gestrichen.