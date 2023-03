Stadtratssitzung in Helmbrechts: Haushalt 2023 steht

Rund 33,6 Millionen Euro – so viel Geld umfasst der Finanzhaushalt 2023 der Stadt Helmbrechts. Der Haushalt enthält die wichtigsten Vorhaben für dieses Jahr. Insgesamt will die Stadt dafür 11,5 Millionen Euro investieren. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Um das alles stemmen zu können, plant Helmbrechts Kredite in Höhe von 4,4 Millionen Euro aufzunehmen, teilt die Stadt aktuell mit. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Stadtrat in Helmbrechts auch mit dem Investitionsplan für die Jahre 2024 bis 2026 beschäftigt. Höchste Priorität hat demnach die Sanierung der Grund- und Mittelschule. Unter Umständen müssten andere Vorhaben nach hinten verschoben werden, um dafür den notwendigen finanziellen Spielraum zu haben, so Stefan Pöhlmann.