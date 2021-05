Stadtratssitzung Helmbrechts: Entwurfsplanung für Freifläche an der Alten Weberei

Was passiert mit der Freifläche an der Alten Weberei in Helmbrechts? Mit dieser Frage hat sich der Helmbrechtser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger haben dazu vorab einen Vorschlag im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung abgegeben. Jetzt hat das Büro „DIE HALLE architekten“ eine Entwurfsplanung erarbeitet. Der Entwurf sieht unter anderem eine feste Fläche für Events sowie Orte zur Erholung vor. Außerdem sollen Spielgeräte hier ihren Platz finden. Im nächsten Schritt bereitet das Stadtbauamt die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten vor. Gemeinsam mit Stadtbaumeister Manuel Thieroff und Architektin Kathrin Buchta-Kost soll nun ein Arbeitskreis entstehen, der die konkreten Gestaltungselemente ausarbeitet.