Stadtratsitzung Wunsiedel: Bis zum Ende des Jahres weiter auch in digitaler Form

Die Stadt Wunsiedel will bis zum Ende des Jahres auch weiterhin Hybridsitzungen durchführen. Das bedeutet, dass die Teilnehmer der Sitzung persönlich oder digital an den Sitzungen teilnehmen können. Wie Bürgermeister Nicolas Lahovnik Radio Euroherz erklärt, sind die Sitzungen bisher sehr gut angekommen. Deshalb teste man das Modell weiter. Hybridsitzungen sollen in Zukunft nicht zur Regel werden. Für Einzelfälle könnte die digitale Teilnahme aber von Vorteil sein, zum Beispiel wenn ein Teilnehmer aus persönlichen Gründen nicht vor Ort sein kann. Ob die Hybridsitzungen aber tatsächlich im nächsten Jahr noch durchgeführt werden ist noch unklar.