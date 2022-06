Stadtrat Wunsiedel: Neuer Leiter des Integrationsprojekts stellt sich vor

Die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine zu uns nach Deutschland geflüchtet sind, können nicht so einfach wieder in ihre Heimat zurück. Daher ist es wichtig, dass wir sie integrieren. Das ist auch das Ziel des Wunsiedler Integrationsprojekts „Wir sind alle Wunsiedel“. Gemeinsam mit der Stadt will das Projekt natürlich auch alle anderen Nationalitäten hier eingliedern. In der jüngsten Sitzung hat sich José Garcia als neuer Projektleiter vorgestellt. Bürgermeister Nicolas Lahovnik ist erfreut über die neue Führung:

Der Stadtrat in Wunsiedel hat zudem beschlossen, einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Hauenreuth anzuschaffen. Das alte Fahrzeug sei einfach schon verbraucht, meinte Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Er schätzt die Kosten auf ca. 50.000 Euro.