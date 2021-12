Stadtrat Wunsiedel: Kriterien für PV-Anlagen und mehr Bauplätze

Die Stadt Wunsiedel will mit dem Wunsiedler Weg eine Vorreiterrolle einnehmen, in Sachen Klimaschutz. Auf dem Weg zur Klimaneutralität braucht es auch mehr Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Freiflächen. Das soll laut Bürgermeister Nicolas Lahovnik aber im Einklang mit Landwirtschaft und der Natur passieren. Dazu soll es auch eine lokale Wertschöpfung geben, damit Gewerbesteuern in die Stadt fließen.

…teilt Lahovnik auf den sozialen Kanälen der Stadt mit.

Außerdem freut sich Lavohnik über das rege Interesse an Baugrund in Wunsiedel. In der Markus-Zahn-Allee soll es jetzt zusätzliche Bauplätze geben. Auch das habe der Stadtrat beschlossen, so Lahovnik.

