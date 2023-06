Stadtrat in Plauen: Sitzungen bald auch im Live-Stream

Mehr Transparenz bei Abstimmungen in der Politik, das wünschen sich viele. Gerade Sitzungen in der Lokalpolitik finden aber meist hinter verschlossenen Türen statt. Wer die Stadtratssitzungen in Plauen nicht selbst besuchen kann, kann sie sich in Zukunft zumindest per Live-Stream von zuhause aus ansehen. In der jüngsten Sitzung hat der Stadtrat einem Live-Stream aus dem Stadtrat zugestimmt. Die Übertragungen sollen starten, sobald die Sitzungen wieder im Rathaussaal stattfinden. Zunächst ist ein Probezeitraum von einem Jahr vorgesehen. Übertragen werden soll der Sitzungsleiter und das Rednerpult. Grafisch eingeblendet werden außerdem Tagesordnungspunkte, Namen und weitere Details.