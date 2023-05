Stadtrat in Helmbrechts: Nächster Schritt für Solarpark Enchenreuth

Auf dem Kirchberg in Helmbrechts sollen große Baumhäuser, sogenannte Baumhaus-Lodges, als Übernachtungsmöglichkeit und Anziehungspunkt für Touristen dienen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats ging es um Einwände zum Bebauungsplan. Diese kamen lediglich von Behörden und Trägern öffentlicher Belange. Sie werden entsprechend in den Bebauungsplan aufgenommen. Außerdem hat der Stadtrat einstimmig die Aufstellung der vorbereitenden Untersuchung für das neue Stadtentwicklungskonzept beschlossen. Zweiter Bürgermeister Robert Geigenmüller:

Zum Schluss hat der Helmbrechtser Stadtrat die Entwürfe für den Bebauungsplan für den Solarpark Enchenreuth gebilligt. Dort soll auf ca. zehn Hektar ein PV-Freiflächengebiet entstehen.