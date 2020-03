Stadtrat Hof: Wahlergebnis steht fest

Wer in den kommenden sechs Jahren auf die Chefsessel der Rathäuser und Landratsämter der Region kommt, wissen wir größtenteils seit dem (…)

Am Wochenende hat das Corona-Virus auch das Vogtland erreicht. Jetzt meldet das Landratsamt in Plauen den zweiten Fall. Demnach hat (…)

Corona in der Region: Zweiter Fall im Vogtland

Wahl im Landkreis Wunsiedel: Einwohner bestätigen ihre Bürgermeister

Die Menschen im Fichtelgebirge sind offenbar mit dem zufrieden, was in ihrer Stadt passiert. In den großen Kommunen bleibt nach der (…)