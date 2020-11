Stadtrat Hof: Strauß-Aral wird grün

Es ist ein Ort in Hof, der immer wieder als Schandfleck bezeichnet wird: Das Strauß-Areal, auf dem mal die Hofgalerie entstehen soll. Wann das sein wird, steht nach wie vor in den Sternen. Bis es soweit ist, soll eine Interimslösung her. Diese ist jetzt gefunden – Der Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen der Stadt hat dem Stadtrat seine Lösung jetzt vorgestellt. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Die Regierung hat sogar in Aussicht gestellt, dass das Vorhaben gefördert wird. Der Stadtrat hat jetzt die Verwaltung beauftragt, den Antrag für die Förderung zu stellen.