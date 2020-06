Stadtrat Hof: Mammutsitzung steht an

Über Langeweile können sich die Hofer Stadträte wahrlich nicht beklagen – auf sie wartet heute in der Freiheitshalle eine wahre Mammutsitzung. Satte 23 Punkte stehen allein auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung. Einmal mehr rückt dabei die Hof-Galerie in den Fokus. Zum einen geht es um die Gewährung von Akteneinsicht in die Pläne zur Galerie und den Busbahnhof, zum anderen um die Kündigung der Durchführungsverträge. Außerdem geht es um den Hofer Mietspiegel, einen Solarpark für Wölbattendorf, die Gründung einer Radverkehrswacht sowie die Absage des geplanten Konzertes des Musikers Xavier Naidoo seitens der Stadt Hof.