Stadtrat: Hof-Galerie – wie geht es weiter?

Die geplante Hof-Galerie war gestern einmal mehr Thema im Hofer Stadtrat. Wie geht es mit der Brache an der Bismarckstraße weiter? Seit dem Abriss des ehemaligen Zentralkaufs im Sommer 2017 ist dort nicht mehr viel passiert.

Die Fraktionen von FAB und Freie haben jetzt erreicht, dass die bisher erstellten Pläne Anfang Juli neu ausgelegt werden – so sollen die Räte die Situation besser bewerten können. Unter anderem hatten die kritisiert, dass man nicht über den im Herbst stattgefundenen Eigentümerwechsel informiert worden sei. Laut Frankenpost machen die Freien im Hofer Stadtrat derweil Druck auf Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Unter anderem soll sie die bestehenden Durchführungsverträge mit dem Investor genau prüfen und sie unter Umständen kündigen. Für Döhla selbst bringe das der Stadt keine Vorteile. Sie habe die Information, dass die Investoren weiter an dem 50-Millionen-Euro-Projekt festhalten würden. Trotzdem will Döhla zweigleisig planen – vor allem auch, weil der Busbahnhof eng mit dem Projekt verbunden sei.