Stadtrat Helmbrechts: Zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Wüstenselbitz

Langsam kehrt wieder Normalität ein. In den letzten Monaten konnten wir aber viele Dinge nicht tun, die wir gerne hätten machen wollen. Wie, in den Urlaub ins Ausland zu fahren. Urlaub in Deutschland hat da einen regelrechten Boom erlebt. Viele waren auch mit dem Wohnmobil unterwegs. Die Stadt Helmbrechts will am Badeweiher in Wüstenselbitz deshalb neue Stellplätze errichten. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Die Stadt rechnet mit Kosten von 1,2 Millionen Euro. Voraussichtlich gibt es eine Förderung in Höhe von 60 Prozent aus dem LEADER-Programm.