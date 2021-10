Stadtrat Helmbrechts: Spielplatz vor Alter Weberei nimmt Formen an

Die Alte Weberei in Helmbrechts soll zum Treffpunkt für die Menschen in Helmbrechts werden. Für die Kleinen entsteht auf der Freifläche vor dem Gelände ein ganz besonderer Spielplatz, der an die Textilgeschichte der Stadt erinnern soll. Es werden Schafe geschoren und Wolle wird gesponnen. Die Kinder erwarten eine Wippe, Sandspielgeräte und eine Rutsche. Bürgermeister Stefan Pöhlmann zum Zeitplan:

Elemente aus dem zweiten favorisierten Entwurf einer anderen Firma sollen auf anderen Spielplätzen zum Einsatz kommen, so der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.