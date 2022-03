Stadtrat einig: Selber Wiesenfest findet statt

Zwei Jahre lang ist die Feste-Saison in der Region quasi ausgefallen. Mittlerweile sind Volksfeste wieder erlaubt. Die Stadt Selb will es heuer wieder wagen. Das Wiesenfest, das Bürgerfest und das Porzellinerfest sollen wieder steigen. Oberbürgermeister Uli Pötzsch hat im Gespräch mit Radio Euroherz bestätigt, dass sich der Stadtrat in der nicht öffentlichen Sitzung am Abend einstimmig dafür ausgesprochen hat. Dass die Zugangsregeln und die Maskenpflicht am Sonntag fallen, erleichtere die Planung hinsichtlich des Festzeltes auf dem Wiesenfest. Zwischenzeitlich sei sogar im Gespräch gewesen, auf ein Zelt zu verzichten. Um die Schausteller und den Festwirt nach der langen Zwangspause zu unterstützen startet der Festbetrieb heuer schon am Donnerstag, dem 7. Juli.