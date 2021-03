Stadträte fordern gemeinsam: Impfpriorisierung in Hof aufheben!

Die Stadt Hof bleibt auch zum Wochenstart auf hohem Niveau bei den Inzidenzwerten (Stand laut RKI am 15.03. – 290,2) – Öffnungen sind hier so schnell also nicht in Sicht. Das Vogtland ist mittlerweile auf Platz 3 im deutschlandweiten Vergleich, hier bekommen schon alle ab 18 ihre Impfung gegen Corona.

Die Hofer Stadtratsfraktionen der SPD, CSU, FAB/Freie Wähler, Die Linke, Die Piraten und der parteilose Stadtrat Reinhard Meringer fordern nun gemeinsam, dass auch für Hof die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Ihre Forderung richten sie an Oberbürgermeisterin Eva Döhla und den Hofer Landrat Oliver Bär. Denn von Bund und Ländern ginge es in puncto Impfstoff und Tests nur schleppend voran. Die Stadtratsfraktionen wollen, dass jeder ein Impfangebot bekommt, wenn die Erstimpfung der Gruppe 1 durch ist. Außerdem sollten sich weitere Hausarztpraxen an den Impfungen beteiligen, nicht nur die bisherigen zwei. Des Weiteren braucht es so lange mehr Impfstoff und Testkapazitäten hier in der Region, bis wir beim landes- und bundesweiten Durchschnitt angelangt sind.