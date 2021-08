Stadtradeln und Radl-Shopper: Aktionen im Landkreis Wunsiedel

Über 550 Menschen sind bereits überzeugt und haben im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt: Beim Stadtradeln im Landkreis Wunsiedel. Auch in diesem Jahr ist er wieder dabei, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Beim Stadtradeln geht es darum, ab Anfang September möglichst viele Strecken im Alltag mit dem Fahrrad zurückzulegen, also zum Beispiel zur Schule oder zur Arbeit und so etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit zu tun.

Einen weiteren Anreiz soll der sogenannte „Radl-Shopper“ bieten. Die Stempelkarte können sich Radler bei gut 100 Geschäften im Landkreis Wunsiedel beim Bezahlen abstempeln lassen. Am Ende haben alle Teilnehmer die Chance auf verschiedene Preise.

Die Anmeldung zum Stadtradeln ist ab sofort unter unter www.stadtradeln.de/landkreis-wunsiedel möglich.

Alle Interessierten können sich den Radl-Shopper unter www.landkreis-wunsiedel.de/radl-shopper runterladen (hier findet sich auch eine Liste der teilnehmenden Geschäfte) oder bei den Gemeinden im Landkreis direkt abholen.

Wer acht verschiedene Läden auf seiner Karte hat, kann die die Stempelkarte entweder abfotografieren und abschicken. Möglich ist das per Email an radl-shopper@landkreis-wunsiedel.de oder per Post an: Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jürgen Kromer (Klimaschutz), Jean-Paul-Straße 9; 95632 Wunsiedel. Unter den eingegangenen Stempelkarten werden 20 Gewinner gezogen, die je einen von 10 Einkaufsgutscheinen im Wert von 50€ erhalten.