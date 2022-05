Stadtradeln und Bummeln?: Hof plant verkaufsoffenen Sonntag

Radfahren und Bummeln – geht das zusammen? Für die meisten gehören Fahrradfahren und gemütlich durch die Stadt flanieren vermutlich nicht unbedingt zusammen.

Die Stadt Hof plant zum „Stadtradeln“ am 19. Juni trotzdem einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte in der Innenstadt öffnen dürfen.

Nach aktuellem Stand soll der so kommen, aber:

so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Ver.di und die Kirchen könnten den verkaufsoffenen Sonntag durchaus noch kippen. Das Ja zum verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigt Döhla mit hohen Besucherzahlen in Hof.

Beim „Stadtradeln“ soll am 19. Juni ein Innenstadtring allein für Radfahrer, Fußgänger, Inliner, Tretroller, E-Scooter sowie Seniorenmobile frei sein – Autos ausgeschlossen.

Folgene Straßen und Wege gehören beim „Stadtradeln“ zum sogenannten Innenstadtring: