Stadtradeln im Landkreis Hof: Landrat kürt Siegerteams

Um die Menschen davon zu überzeugen, das Auto öfter mal stehenzulassen, findet in der Region regelmäßig die Aktion Stadtradeln statt. Der Landkreis Hof hat bereits zum dritten Mal teilgenommen. Drei Wochen lang galt es für die Teilnehmenden so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Insgesamt haben 18 Teams mit 200 Teilnehmenden mitgemacht. Am Ende sind 38.900 Kilometer zusammengekommen. Nun hat der Landkreis die drei besten Teams sowie die drei besten Schul-Teams ausgezeichnet. Bei den Schulen hat die Realschule Rehau den ersten Platz belegt. Bei den weiteren Teams waren es die Triathleten des WSV Naila.