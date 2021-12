Stadtradeln: Erster Platz geht an RC Pfeil Hof

Radfahren ist nicht nur gesund, sondern schützt auch die Umwelt. An der bundesweiten Aktion Stadtradeln hat auch die Stadt Hof zum zweiten Mal teilgenommen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat die drei Gewinnerteams gekürt. Neben einer Urkunde gab es auch 250 Euro. Den Ersten Platz belegte mit großen Vorsprung der RC Pfeil Hof mit über 12.000 gefahrenen Kilometern. Platz zwei und drei gingen an die Hofer Sektion des Deutschen Alpenvereins und das Jean-Paul-Gymnasium. Auch nächstes Jahr will die Stadt wieder an der Aktion teilnehmen.