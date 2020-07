Stadtradeln: Aktion im Landkreis Wunsiedel immer beliebter

13.400 Kilometer – das ist weiter als von Wunsiedel nach Hawaii, aber exakt die Entfernung, die die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in den vergangenen Wochen mit dem Fahrrad gefahren sind. Damit haben sie bei der diesjährigen Stadtradeln-Aktion des Landkreises Wunsiedel den ersten Platz geholt.

Seit Sonntag ist die Aktion beendet, bei der Menschen in einem Team so viel wie möglich mit dem Rad fahren sollen und dafür Preise gewinnen können. Mehr Menschen als in den Vorjahren haben heuer mitgemacht – auch bei der Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer gibt es deshalb einen neuen Rekord im Fichtelgebirge: Mehr als 128.000 Kilometer, oder: über dreimal um die Welt. Damit hat der Landkreis etwa 19 Tonnen Co2 eingespart.