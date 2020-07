Haftstrafe für Unternehmer Falk wegen Angriffs auf Anwalt

Augsburg (dpa) – Eine 32 Jahre alte Frau steht von heute an wegen versuchten Totschlags an ihrem neugeborenen Baby vor dem (…)

Sechs Familienmitglieder erschossen: 27-Jähriger gesteht

Ellwangen (dpa) – Mit einem Geständnis hat der Mordprozess um den gewaltsamen Tod von sechs Menschen in Rot am See vor dem (…)