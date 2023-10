Stadtplakette und Ehrenbürgerschaft: Stadt Plauen zeichnet besondere Bürger aus

Über 20 Jahre war Ralf Oberdorfer Oberbürgermeister von Plauen. Für seinen Einsatz für die Stadt in dieser Zeit, ist er sogar zum Ehrenbürger ernannt worden. Oberdorfer war als Oberbürgermeister verantwortlich für die Umsetzung vieler Bauprojekte. Dazu gehörten die Wiedereröffnung des Freibads Haselbrunn, die Sanierung der Plauener Festhalle und der Um- und Neubau des Stadtbads an der Hofer Straße. Die offizielle Ehrung von Ralf Oberdrofer findet am Abend (18 Uhr) im Malzhaus in Plauen statt.

In diesem Zuge bekommt auch Hansgünter Fleischer die Stadtplakette verliehen. Er ist Jahren im Ehrenamt und der Kommunalpolitik in Plauen tätig.