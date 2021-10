Stadtmitte Schönwald: Videoüberwachung gegen Vandalismus

Wenn Jugendliche unter sich sind, dann werden sie manchmal übermütig. In Schönwald im Landkreis Wunsiedel zeigt sich das besonders in der Stadtmitte. Im Bereich des Jugendcontainers und der öffentlichen Toiletten sind schon Schäden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden. Um dem entgegenzuwirken, sieht sich die Stadt gezwungen, eine Videoüberwachung in der Stadtmitte von Schönwald zu installieren. Die Kameras werden auf den Jugendcontainer und den Zugang zu den öffentlichen Toiletten gerichtet.

Die Videoüberwachung soll, laut Bürgermeister Klaus Jaschke, so bald wie möglich kommen. Die Stadt müsse allerdings noch die rechtlichen Rahmenbedingungen klären, insbesondere in Bezug auf die Datenschutzverordnung. Der Bürgerverein hatte im Vorfeld versucht, mit den Jugendlichen zu sprechen. Eine Verbesserung sei bisher aber nicht eingetreten.