Stadtmarketing Hof: Planungen für Saaleauenfest und Herbstmarkt 2023 laufen schon

In Hof laufen die 56. Internationalen Hofer Filmtage. Die Filme gibt es wieder in den Kinosälen und online per Stream. Am 30. Oktober wird es in Hof zudem wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das teilt das Stadtmarketing Hof in seinem Newsletter mit. Weiter bereitet sich das Stadtmarketing schon auf Veranstaltungen im nächsten Jahr vor. Das Saaleauenfest soll vom 11. bis zum 13. August stattfinden. Und auch der Termin für den Herbstmarkt im kommenden Jahr steht schon. Er ist für den 23. und 24. September geplant. Wie auch schon dieses Jahr soll er wieder unter dem Motto der Nachhaltigkeit und Regionalität stehen.