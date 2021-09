Stadtmarketing Hof: Carsten Reichel ist neuer Koordinator

Carsten Reichel ist der neue Stadtmarketingleiter der Stadt Hof. Das hat der Personalausschuss der Stadt gestern endgültig beschlossen. Der gebürtige Hofer ist bereits seit 15 Jahren im Bereich des Marketings tätig und hat unter anderem mehrere Start-Ups aufgebaut. In den vergangenen Jahren hat Reichel außerdem die digitale Kommunikation der Internationalen Hofer Filmtage weiterentwickelt. Seinen Posten in der Stadt als Koordinator des Stadtmarketings tritt Carsten Reichel am 1. Oktober an. Bisher ist das Stadtmarketing ausschließlich über den Stadtmarketingverein gelaufen. Der Verein bleibt aber auch weiterhin bestehen und wird künftig von Carsten Reichel im Nebenamt geführt.