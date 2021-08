In Plauen läuft derzeit der Kunstwettbewerb StadtKunstPlauen unter dem Motto „lebenswert“. Daran könnt ihr noch bis Sonntag teilnehmen, indem ihr ein Foto einreicht, das eure Interpretation des Wortes „lebenswert“ abbildet. Die besten 10 Beiträge gewinnen 100 Euro und die Fotos werden auf großen Bannern in der Plauener Innenstadt ausgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet dann am 04. September statt.