Engagierte Bürger tauschen sich mit der Plauener Stadtverwaltung aus. In der Bürgerwerkstatt Stadtgrün geht es dabei wie der Name schon sagt, um die Grünflächen der Stadt. Heute gibt es wieder so eine Bürgerwerkstatt in Plauen. Dabei geht es um die Entwicklung des Stadtgartens der Mobilen Jugendarbeit in Haselbrunn, um die Schmetterlingswiesen an den Seehausgaragen und um Gießpatenschaften für dieses Jahr.