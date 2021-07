Stadtführungen in Hof: Vier neue Gästeführerinnen zeigen euch die Stadt

Wieviel wisst ihr eigentlich so über die Stadt, in der ihr lebt? Bei Städteführungen haben nicht nur Besucher die Möglichkeit, einen Ort genauer kennenzulernen – auch für Einheimische ist immer wieder etwas Interessantes dabei. In der Stadt Hof haben zuletzt vier Städteführerinnen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Zu diesem Anlass hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla den Absolventinnen ihre Gästeführerausweise überreicht. Viele Gästeführer haben außerdem weitere Ausbildungen absolviert und sich dadurch unter anderem zum Genussbotschafter oder Kirchenführer weiterqualifiziert. Die erste Stadtführung findet diesen Samstag statt. Infos zur Anmeldung gibt’s >>hier<< – oder in der Tourist-Information der Stadt Hof.