Stadterneuerung und Tourist-Info Hof: Öffnungszeiten haben sich geändert

Wenn ihr in Hof auf der Suche nach einer Wohnung seid, dann gibt es neben privaten Anbietern unterschiedliche Anlaufstellen. Ein Ansprechpartner ist beispielsweise die Stadterneuerung Hof. Wenn ihr mit den Mitarbeitern in den persönlichen Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ab sofort (1.1.) zu geänderten Öffnungszeiten tun. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, sind die Mitarbeiter montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr im Unterkotzauer Weg 25 in Hof anzutreffen. Per Mail oder Telefon könnt ihr auch Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbaren.

Und auch die Tourist-Information in Hof ändert ihre Öffnungszeiten. Vor allem mit den Sommeröffnungszeiten will sich die Stadt an die Bedürfnisse der Besucher anpassen. Von November bis März ist die Tourist-Info bis 16 Uhr, und von April bis Oktober bis 18 Uhr offen.

Tel.: 09281/812 599

Tourist-Info:

November bis April:

Mo-Fr 10 bis 16 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr

April bis Oktober:

Mo – Fr 10 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr