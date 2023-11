Stadtentwicklungskonzept für Hof: Zukunftsworkshop in der Freiheitshalle

Die Hoferinnen und Hofer können selbst mitbestimmen, wie die Zukunft ihrer Stadt aussehen soll. Die Stadtverwaltung arbeitet deshalb an der Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Der Blick richtet sich dabei auf das Jahr 2040. Bei dem Konzept geht es unter anderem um Wohnen, Handel, Kultur und Mobilität. Am Abend gibt es in der Hofer Freiheitshalle einen Zukunftsworkshop unter dem Motto „Unsere Stadt – unsere Zukunft. Hof gemeinsam gestalten“. Dabei sollen Stärken und Schwächen der Stadt ausgemacht werden. An verschiedenen Themenstationen wird es die Möglichkeit geben, eigene Perspektiven, Wahrnehmungen und Ideen zu sammeln.