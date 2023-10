Stadtentwicklung in Münchberg: Machbarkeitsstudie für den Bayerischen Hof

Münchberg möchte seine Stadtentwicklung auch künftig selbst in die Hand nehmen. Deshalb hat die Stadt vor einiger Zeit die Gaststätte „Bayerischer Hof“ aufgekauft. In der jüngsten Stadtratssitzung in Münchberg ist es jetzt darum gegangen, wie es mit dem historischen Gebäude weitergehen soll. Die Infos soll eine Machbarkeitsstudie liefern. Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber:

Daraus möchte die Stadtverwaltung dann mögliche Nutzungskonzepte für den Bayerischen Hof erarbeiten. Die Machbarkeitsstudie kostet etwa 78.000 Euro. Es gibt aber 80 Prozent Förderung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, so Zuber.