Stadtentwicklung in Hof: Heute Thema bei Bürgerversammlung in Münch-Ferber-Villa

Wie wird sich die Stadt Hof in den kommenden Jahren entwickeln? Darum geht’s am Abend bei einer Bürgerversammlung in der Münch-Ferber-Villa in Hof. Es sollten unter anderem wichtige Kennzahlen und Pläne für die Entwicklung der Kernstadt Thema sein. Außerdem werden Fragen, Wünsche und Anregungen von euch Hoferinnen und Hofern behandelt. Die konntet ihr – wie berichtet – bis Anfang dieser Woche bei der Stadt einreichen. Beginn der Bürgerversammlung in Hof ist um 18 Uhr.

Auch in Schönwald bekommt ihr heute die Möglichkeit mitzureden. Um 19 Uhr findet dort eine Bürgerversammlung im Turnheimsaal statt.