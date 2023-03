Stadtbücherei Hof: Vorträge zur Zukunft der Landwirtschaft

Die lange Trockenheit im vergangenen Sommer hat den Landwirten in der Region schwer zu schaffen gemacht. Dazu kommen noch Preissteigerungen bei zum Beispiel Tierfutter und Düngemitteln. Die Ökologische Bildungsstätte Hohenberg will auf die Probleme der Landwirtschaft aufmerksam machen. Deswegen veranstaltet sie an vier Donnerstagen im März Vorträge zu verschiedenen ökologischen Themen. Die Vorträge finden jeweils in der Stadtbücherei Hof statt. Bei der ersten Veranstaltung geht’s am Abend um das Thema „Die Zukunft der Landwirtschaft heißt Humus“. Beginn ist um 19 Uhr 30.