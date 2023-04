Dinge, die wir nicht mehr wollen, müssen nicht automatisch im Müll landen. Andere freuen sich vielleicht noch darüber. Der Förderverein der Stadtbücherei Hof veranstaltet in der Bücherei daher ab 10 Uhr einen großen Bücherflohmarkt. In Innenhof biete die Fridays for Future Gruppe Hof außerdem einen Reparatur-Service für Kleidung an. Ihr habt aber auch die Möglichkeit eure Klamotten zu tauschen. Die Veranstaltung ist kostenlos.